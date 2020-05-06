Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 мая 2020 года превысило 15,7 тысяч человек

6 Май 2020 2020-05-05T23:20:41+03:00

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У 822 человек за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию в Московской области. Общее число заболевших COVID-2019 с начала эпидемии превысило 15,7 тысяч человек.

При этом стоит отметить, что в больницах и временных инфекционных стационарах Подмосковья лечат не только непосредственно жителей региона. По данным Оперативного штаба, за все время через подмосковных медиков прошли более 2,4 тысяч человек, которые не имеют в области регистрацию или не проживают на территории постоянно. Чуть меньше половины из них - москвичи.

«Ещё 37 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье, - заявляют в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - После получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию все они выписаны. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 579 человек».

Сейчас на территории Московской области зафиксированы 127 случаев с летальным исходом. При этом только за последние сутки - 16.

По последним данным в Подмосковье сделали уже более 196 тысяч тестирований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU