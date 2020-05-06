2020-05-05T23:20:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 мая 2020 года превысило 15,7 тысяч человек

Оперативный штаб озвучил число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 мая 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
У 822 человек за последние сутки выявили коронавирусную инфекциюУ 822 человек за последние сутки выявили коронавирусную инфекциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

У 822 человек за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию в Московской области. Общее число заболевших COVID-2019 с начала эпидемии превысило 15,7 тысяч человек.

При этом стоит отметить, что в больницах и временных инфекционных стационарах Подмосковья лечат не только непосредственно жителей региона. По данным Оперативного штаба, за все время через подмосковных медиков прошли более 2,4 тысяч человек, которые не имеют в области регистрацию или не проживают на территории постоянно. Чуть меньше половины из них - москвичи.

«Ещё 37 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье, - заявляют в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - После получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию все они выписаны. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 579 человек».

Сейчас на территории Московской области зафиксированы 127 случаев с летальным исходом. При этом только за последние сутки - 16.

По последним данным в Подмосковье сделали уже более 196 тысяч тестирований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года составило 7870 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 6 мая 2020 года составило 5714 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 мая 2020 года превысило 15,7 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 6 мая 2020: маски продают в метро по 30 рублей
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года возросло до 866 человек
В Латвии считают, что их республика в СССР была «донором денег»
В Южной Корее отменили часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины
Трамп не уверен, что в США до конца года создадут вакцину от коронавируса
Reuters: США готовят соглашение о добыче ископаемых на Луне
Марат Башаров признался, любит ли свою бывшую жену после развода
Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и предстоящее празднование 75-летия Победы
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать «вертолетных денег»
МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения
В России из-за коронавируса могут отменить ОГЭ для девятиклассников