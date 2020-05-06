2020-05-05T23:22:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 6 мая 2020 года составило 5714 человек

Оперативный штаб опубликовал число заболевших коронавирусом в Москве на 6 мая 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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В Москве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 5714 человек.В Москве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 5714 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 5714 человек. Уже четвертые сутки подряд число новых заболевших не опускается ниже 5,3 тысяч человек. Так, 1 мая медики зафиксировали 3561 пациентов с положительным тестом на COVID-2019. 2 мая произошел резкий скачок численности инфицированных - до 5358.

Специалисты объяснили, что всего за неделю в Москве удалось нарастить число тестов в 2 раза. Последние дни ежесуточные цифры по заболевшим держались примерно на одном уровне: 3 мая - 5948, 4 мая - 5795, 5 мая - 5714.

При этом стоит отметить, что примерно половина людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, у которых брали мазки изо рта и носа для проведения исследований, вообще не имеют никаких симптомов COVID-2019.

Более 90% новых зараженных - это люди в возрасте до 65 лет, а чуть меньше 10% - дети, подростки и молодежь до 18 лет.

Всего с начала эпидемии коронавируса новой инфекцией заболели уже 80115 человек. Вылечились 7870 (из них 297 - за последние 24 часа). Умерли из-за осложнений 866 пациентов (в том числе 50 только за последний день).

ИСТОЧНИК KP.RU

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