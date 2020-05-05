2020-05-05T23:29:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава мексиканского города запретил местным жителям умирать от коронавируса

Таким образом он решил напомнить людям о необходимости соблюдать меры личной безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Мексике глава муниципалитета запретил местным жителям умирать из-за коронавирусаВ Мексике глава муниципалитета запретил местным жителям умирать из-за коронавирусаФото: REUTERS
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В Мексике глава одного из городов запретил местным жителям умирать от коронавируса COVID-19, разместив в центре населенного пункта баннер с таким содержанием: «По распоряжению администрации муниципалитета на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса».

Об этом сообщает телеканал Televisa, уточняя, что Роландо Росас – глава муниципалитета Соконуско в в юго-восточном мексиканском штате Веракрус – таким образом не со смертностью борется, а просто решил напомнить населению о том, что необходимо соблюдать меры личной безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции. В частности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что в Соконуско, где проживают около 5,2 тысячи человек, пока не было выявлено ни одного случая заражения.

«Думаю, что стратегия сработала», - приводит телеканал слова Роландо Росаса.

С начала пандемии в Мексике заразились коронавирусом 24,9 тысячи человек, умер 2271 пациент. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничительные меры 30 марта. Предположительно, отменят их 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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