Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 6 мая
По данным последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся коронавирусом в мире на 6 мая 2020 года превысило 3,5 миллиона и составило 3517345 человек.
только за минувшие сутки в разных странах мира медики выявили 81454 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано и зарегистрировано 3797 смертей. Таким образом, с начала пандемии заболевания COVID-19 в мире из-за новой инфекции скончался в общей сложности 243401 больной.
Причем большинство случаев заражения (1 566 684 инфицированных) зарегистрированы в Европе, где умерли свыше 145,6 тысячи человек.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро. Напомним, сайт kp.ru с помощью ведущих ученых ответил на самые распространенные вопросы россиян: можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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