Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 6 мая

6 Май 2020 2020-05-05T23:45:13+03:00

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По данным последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся коронавирусом в мире на 6 мая 2020 года превысило 3,5 миллиона и составило 3517345 человек.

только за минувшие сутки в разных странах мира медики выявили 81454 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано и зарегистрировано 3797 смертей. Таким образом, с начала пандемии заболевания COVID-19 в мире из-за новой инфекции скончался в общей сложности 243401 больной.

Причем большинство случаев заражения (1 566 684 инфицированных) зарегистрированы в Европе, где умерли свыше 145,6 тысячи человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро. Напомним, сайт kp.ru с помощью ведущих ученых ответил на самые распространенные вопросы россиян: можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU