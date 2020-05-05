Немецкий врач предупредил о двух новых волнах коронавируса
Глава немецкого Института Роберта Коха убежден, что вторая волна пандемии неизбежна
Специалисты предупредили о двух новых волнах коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.
По его словам, болезнь будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU