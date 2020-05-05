Немецкий врач предупредил о двух новых волнах коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T23:50:03+03:00

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Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.

По его словам, болезнь будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU