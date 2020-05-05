2020-05-05T23:50:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Немецкий врач предупредил о двух новых волнах коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха убежден, что вторая волна пандемии неизбежна
Поделиться:
Специалисты предупредили о двух новых волнах коронавирусаСпециалисты предупредили о двух новых волнах коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.

По его словам, болезнь будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немецкий врач предупредил о двух новых волнах коронавируса
Глава мексиканского города запретил местным жителям умирать от коронавируса
США надеются на участие России в освоении Луны
Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус
В Арабских Эмиратах загорелся 47-этажный небоскрёб
Президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью коммунальных политиков
МИД Чехии предложил России обсудить отношения
Британия заняла второе место по числу жертв коронавируса
Стала известна цена на маски и перчатки в московском метро
Pfizer и BioNTech начали испытание вакцины от коронавируса на людях
Путин и Лукашенко обменялись данными о мерах против коронавируса в странах
Минпромторг: Россия справилась с увеличенными объёмами производства масок
Российским регионам разрешили отменять электрички
Трамп сообщил, что скоро США раскроют происхождение коронавируса