Пожарные эвакуировали всех людей из горящей в ОАЭ жилой высотки
Из горящего в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) жилой высотки пожарные эвакуировали всех людей, небоскреб в общей сложности покинули 250 семей, сообщает издание Gulf News.По его данным, жильцов вывели из здания еще до того, как приступили к тушению пожара.
Напомним, как писал сайт kp.ru, поздним вечером во вторник, 5 мая, в третьем по величине городе страны Шардже загорелась 47-этажная башня жилого комплекса Abbco в районе ан-Нахда. На опубликованных очевидцами видеокадрах видно, что огонь охватил практически весь небоскреб. По предварительной информации, возгорание началось в ресторане на десятом этаже, потом пламя перекинулось и на другие.
Пожарные автомобили и машины «Скорой помощи» прибыли на место происшествия почти сразу. Чтобы понять обстановку на верхних этажах, сотрудники экстренных служб используют специальные дроны. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.
В Шардже (ОАЭ) загорелся небоскреб.
ИСТОЧНИК KP.RU