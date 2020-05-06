Пожарные эвакуировали всех людей из горящей в ОАЭ жилой высотки

6 Май 2020 2020-05-06T00:29:09+03:00

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Из горящего в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) жилой высотки пожарные эвакуировали всех людей, небоскреб в общей сложности покинули 250 семей, сообщает издание Gulf News.По его данным, жильцов вывели из здания еще до того, как приступили к тушению пожара.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздним вечером во вторник, 5 мая, в третьем по величине городе страны Шардже загорелась 47-этажная башня жилого комплекса Abbco в районе ан-Нахда. На опубликованных очевидцами видеокадрах видно, что огонь охватил практически весь небоскреб. По предварительной информации, возгорание началось в ресторане на десятом этаже, потом пламя перекинулось и на другие.

Пожарные автомобили и машины «Скорой помощи» прибыли на место происшествия почти сразу. Чтобы понять обстановку на верхних этажах, сотрудники экстренных служб используют специальные дроны. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/777170" frameborder="0"></iframe> В Шардже (ОАЭ) загорелся небоскреб.

ИСТОЧНИК KP.RU