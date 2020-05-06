2020-05-06T00:20:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 6 мая 2020: маски продают в метро по 30 рублей

"КП" собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 6 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
"КП" рассказывает о последних новостях про коронавирус в Москве."КП" рассказывает о последних новостях про коронавирус в Москве.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

5714 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом, 297 выздоровевших, 50 скончавшихся - главные цифры о распространении COVID-2019 на территории Москвы за минувшие сутки.

Как ранее и сообщали в Департаменте транспорта Москвы, увеличивается число станций метро, где начали продавать средства индивидуальной защиты - медицинские маски и перчатки.

«Маски и перчатки уже появились на 23 станциях: Трубная, Маяковская, Свиблово, Домодедовсксая, Ясенево, Крестьянская Застава, Марксистская, ВДНХ, Ботанический сад, Сокол, Юго-западная, Пражская, Новогиреево, Новокосино, Строгино, Люблино, Марьино, Митино, Римская, Тургеневская, Борисово, Сухаревская, Коньково», - заявили в Дептрансе.

Одноразовая маска здесь стоит 30 рублей, пара перчаток – 20. Соответственно, набор маски + перчатки = 50 рублей.

Список московских больниц, оперативно перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на COVID-2019 пополнился ГКБ им. Давыдовского в районе Таганки. Под «инфекционку» здесь выделили два корпуса.

«За несколько дней на лечение поступило около 200 пациентов, - заявили в Оперативном штабе. - На данный момент подготовлено 300 коек стационара, из которых 30 предназначены для реанимации и интенсивной терапии. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ и КТ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года составило 7870 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 6 мая 2020 года составило 5714 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 мая 2020 года превысило 15,7 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 6 мая 2020: маски продают в метро по 30 рублей
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года возросло до 866 человек
В Латвии считают, что их республика в СССР была «донором денег»
В Южной Корее отменили часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины
Трамп не уверен, что в США до конца года создадут вакцину от коронавируса
Reuters: США готовят соглашение о добыче ископаемых на Луне
Марат Башаров признался, любит ли свою бывшую жену после развода
Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и предстоящее празднование 75-летия Победы
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать «вертолетных денег»
МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения
В России из-за коронавируса могут отменить ОГЭ для девятиклассников