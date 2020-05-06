Коронавирус в Москве, последние новости на 6 мая 2020: маски продают в метро по 30 рублей

6 Май 2020 2020-05-06T00:20:52+03:00

"КП" рассказывает о последних новостях про коронавирус в Москве. Фото: REUTERS

"КП" собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 6 мая 2020

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5714 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом, 297 выздоровевших, 50 скончавшихся - главные цифры о распространении COVID-2019 на территории Москвы за минувшие сутки.

Как ранее и сообщали в Департаменте транспорта Москвы, увеличивается число станций метро, где начали продавать средства индивидуальной защиты - медицинские маски и перчатки.

«Маски и перчатки уже появились на 23 станциях: Трубная, Маяковская, Свиблово, Домодедовсксая, Ясенево, Крестьянская Застава, Марксистская, ВДНХ, Ботанический сад, Сокол, Юго-западная, Пражская, Новогиреево, Новокосино, Строгино, Люблино, Марьино, Митино, Римская, Тургеневская, Борисово, Сухаревская, Коньково», - заявили в Дептрансе.

Одноразовая маска здесь стоит 30 рублей, пара перчаток – 20. Соответственно, набор маски + перчатки = 50 рублей.

Список московских больниц, оперативно перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на COVID-2019 пополнился ГКБ им. Давыдовского в районе Таганки. Под «инфекционку» здесь выделили два корпуса.

«За несколько дней на лечение поступило около 200 пациентов, - заявили в Оперативном штабе. - На данный момент подготовлено 300 коек стационара, из которых 30 предназначены для реанимации и интенсивной терапии. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ и КТ».

ИСТОЧНИК KP.RU