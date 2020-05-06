2020-05-06T00:52:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Зеленский после пандемии коронавируса отправится в турне по странам Азии

Об этом сообщили в офисе президента Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Когда пандемия коронавируса COVID-19 пойдет на спад, и откроется авиасообщение между государствами, президент Украины Владимир Зеленский отправится в большое турне по странам Азии, цель этой поездки – укрепление международных отношений Незалежной. Об этом рассказал заместитель руководителя президентского офиса Игорь Жовква, подчеркнув, что для Киева сейчас очень важно азиатское направление.

«Если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения», - приводит его слова пресс-служба офиса главы государства.

Игорь Жовква уточнил, что в первую очередь речь идет о визитах Зеленского в Японию, Китай и Индию, с которыми Киев намерен укрепить сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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