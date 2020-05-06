2020-05-06T01:11:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса французские пивовары выльют 10 миллионов литров пива

В результате отмены массовых праздников и закрытия кафе с ресторанами срок годности пива истек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В профсоюзе Brasseurs de France рассказали о миллионах литров просроченного пиваВ профсоюзе Brasseurs de France рассказали о миллионах литров просроченного пиваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничения, в частности – отмена массовых мероприятий и народных гуляний, закрытие кафе и ресторанов, привели к тому, что французские пивовары несут огромные убытки. Так, им придется просто вылить более десяти миллионов литров просроченного пива.

Об этом рассказали в профсоюзе Brasseurs de France («Пивовары Франции») после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий.

«Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке десяти миллионов литров хранившегося, в основном, в бочках пива», - цитирует заявление профсоюза газета Les Echos.

Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что коронавирус появился во Франции на целый месяц раньше, чем считалось прежде. По словам заведующего отделением реанимации в одной из клиник Парижа, что коронавирусная инфекция впервые была обнаружена в стране сразу после католического Рождества, в конце декабря прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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