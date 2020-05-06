Силуанов назвал ожидаемую цену на нефть в 2020 году

6 Май 2020 2020-05-06T01:55:25+03:00

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Министерство финансов России ожидает, что в нынешнем 2020 году средние цены на нефть будут держаться в пределах 30 долларов за баррель. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в первом квартале), в следующем — немногим больше», сказал заявил министр финансов в интервью газете «Ведомости», отвечая на вопрос о прогнозе стоимости «черного золота».

Кроме того, Антон Силуанов рассказал, что российская экономика выстоит, даже если нефть будет стоить десять долларов. Он отметил, что еще пять лет назад, «если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть, бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис». А сейчас, по его словам, «на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем».

Глава Минфина добавил, что не назвал бы нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке кризисом. По его мнению, это скорее «вызов, не похожий ни на какие другие, ситуация, которая, наверное, войдет в учебники истории».

ИСТОЧНИК KP.RU