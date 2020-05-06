В России из-за коронавируса могут отменить ОГЭ для девятиклассников

6 Май 2020 2020-05-06T02:22:05+03:00

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В 2020 году из-за вспышки коронавируса COVID-19 могут отменить проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов, а аттестовать девятиклассников по текущим оценкам.

О такой возможности рассказал глава министерства просвещения Сергей Кравцов. Министр уточнил, что итоговая аттестация девятиклассников состоится по двум предметам – русскому языку и математике.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдёт по текущим оценкам», - сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, в середине апреля, он сообщил, что министерство просвещения решило перенести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах на осень. Напомним, раньше предполагалось, что ученики смогут написать эти контрольные до конца учебного года у себя дома.

Как писал сайт kp.ru, из-за вспышки коронавируса в России также предложили в этом году отменить ЕГЭ. Эту идею во время дистанционного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, о чем он сам и рассказал журналистам.

По словам депутата от фракции КПРФ, он выступил с инициативой «рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы». Однако премьер, как сказал Смолин, «пока на это предложение впрямую не отреагировал».

В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ. Напомним, ранее в нашей стране приняли решение перенести основной период Единого государственного экзамена. ЕГЭ начнутся 8 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU