МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения

6 Май 2020 2020-05-06T02:55:25+03:00

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по дипломатическим каналам направил коллегам в МИД России ноту, в которой предложил начать диалог с целью обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности – вопрос о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Выступая перед членами чешского парламента, Томаш Петржичек заявил, что «политизация этой темы может быть контрпродуктивной», и попросил депутатов «дать простор дипломатии». Министр также сказал, что его стране необходимо приступить к нормализации отношений с Москвой.

Кроме того, Петржичек во время своего выступления перед законодателями подчеркнул, что подобное обращение к России форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено впервые со времени подписания Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях в 1993 году.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника маршалу Коневу в Праге «смешным и глупым поступком». Он осудил исполнителей этого акта и напомнил о заслугах советского маршала, сказав, что «те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли», и «завидуют тем, кто что-то достиг». Зееман добавил, что таких людей, к сожалению, много.

Напомним, памятник советскому маршалу демонтировали 3 апреля. Староста района Ондржей Коларж говорил, что статую перенесут в музей памяти ХХ века, который только создают власти.

В России эти действия расценили как нарушение закона и возбудили уголовное дело по статье 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой передать российской стороне снесенный в Праге памятник маршалу Коневу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770871" frameborder="0"></iframe> В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU