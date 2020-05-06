Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и предстоящее празднование 75-летия Победы

6 Май 2020 2020-05-06T03:48:32+03:00

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Во вторник, 5 мая, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предпринимаемые в обеих странах меры борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19, а также о предстоящем праздновании 75-1 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В частности, Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о планируемом в Беларуси параде Победы и подготовке к нему. До последнего времени репетиции парада в честь Дня Победы в этой бывшей республике Советского Союза проводились, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, и пока переносить торжественное празднование 9 мая в стране не собираются.

«Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом. Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В пресс-релизе на сайте Кремля тоже говорится, что президенты двух стран подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями. Кроме того, Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, который попал в больницу с коронавирусом.

Также главы двух стран затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства и договорились о дальнейших контактах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Москва и Минск по-разному смотрят и на карантинные меры в условиях вспышки коронавируса, и на уместность массовых мероприятий в этой ситуации. Так, в России из-за угрозы распространения инфекции перенесли Парад Победы на более позднее время.

ИСТОЧНИК KP.RU