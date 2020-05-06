Марат Башаров признался, любит ли свою бывшую жену после развода

6 Май 2020 2020-05-06T04:19:22+03:00

По его словам, он до сих пор испытывает сильные чувства к Елизавете Шевырковой

Изменить размер текста: A A

Актер Марат Башаров, который в последние годы прославился семейными скандалами не меньше, чем своими звездными ролями в популярных фильмах и сериалах, в беседе с «КП» признался, что даже после развода все еще очень любит свою бывшую жену Елизавету Шевыркову.

На днях Марат Башаров вновь дал повод говорить о себе, опубликовав на своей странице в Инстаграме видео ссоры с бывшей супругой, приехавшей к экс-мужу забрать гостившего у папы их общего сына Марселя. А в одном из следующих постов велел всем смотреть шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ с его участием. Из-за этого многие заподозрили, что сцена была разыграна ради пиара.

Корреспондент «КП» Анна Велигжанина позвонила актеру, чтобы спросить, зачем он обнародовал этот ролик. И получила ответ: «Хотел показать, что Лиза меня оскорбляет». По словам Башарова, он не заслужил такого отношения бывшей жены, потому что он ее кормит, поит и оплачивает коммуналку за три квартиры, которые он ей подарил.

«Вы любите Лизу или любовь прошла?» - спросила журналист.

«Очень люблю!» - ответил Марат.

А в ответ на вопрос, любит ли его бывшая жена, актер сказал, что «на нее сильное влияние оказывает мама».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шикует за его счет»: Ирина Лобачева отчитала третью жену Марата Башарова

Поклонники с замиранием сердца следят за перипетиями в личной жизни Марата Башарова. Год назад актер развелся с третьей женой Елизаветой Шевырковой. Женщина жаловалась на рукоприкладство со стороны звездного супруга и даже показывала жуткие последствия семейной ссоры. В итоге у 2019 году она подала на развод. При этом многие по сей день недоумевают, почему Лиза не привлекла бывшего возлюбленного к ответственности за побои (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU