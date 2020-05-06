Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины

6 Май 2020 2020-05-06T05:18:41+03:00

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Почти во всех странах мира мужчины чаще умирают от коронавируса COVID-19, чем женщины, и не исключено, что большую роль в этом играет курение, считает испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.

Он отметил, что представители обоих полов заражаются «примерно одинаково как в Испании, так и в других странах», однако «осложнения и летальные исходы чаще наблюдаются у мужчин – примерно в 2,5 раза больше в среднем в мире по данным на прошлую неделю», причем от возраста такое соотношение не зависит.

«Это заставляет предположить, что это может быть связано с курением табака», - сказал Диего Редолар в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в Испании курят 25% мужчин и 18% женщин, а сердечно-сосудистые заболевания, которые усугубляет эта вредная привычка, выявлены у 30% умерших от коронавируса пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые всего мира ломают голову над загадкой: почему мужчины гораздо чаще становятся жертвами коронавируса, чем представительницы прекрасной половины человечества. Исследователи говорят, что пока не понимают причины такой гендерной избирательности COVID-19, но предполагают, что у женщин более сильная иммунная система, и у них реже встречаются хронические заболевания, которые делают пациентов более уязвимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU