2020-05-06T05:18:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины

По словам специалиста, не исключено, что одним из ключевых факторов является курение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Испании курят 25% мужчин и 18% женщинВ Испании курят 25% мужчин и 18% женщинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Почти во всех странах мира мужчины чаще умирают от коронавируса COVID-19, чем женщины, и не исключено, что большую роль в этом играет курение, считает испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.

Он отметил, что представители обоих полов заражаются «примерно одинаково как в Испании, так и в других странах», однако «осложнения и летальные исходы чаще наблюдаются у мужчин – примерно в 2,5 раза больше в среднем в мире по данным на прошлую неделю», причем от возраста такое соотношение не зависит.

«Это заставляет предположить, что это может быть связано с курением табака», - сказал Диего Редолар в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в Испании курят 25% мужчин и 18% женщин, а сердечно-сосудистые заболевания, которые усугубляет эта вредная привычка, выявлены у 30% умерших от коронавируса пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые всего мира ломают голову над загадкой: почему мужчины гораздо чаще становятся жертвами коронавируса, чем представительницы прекрасной половины человечества. Исследователи говорят, что пока не понимают причины такой гендерной избирательности COVID-19, но предполагают, что у женщин более сильная иммунная система, и у них реже встречаются хронические заболевания, которые делают пациентов более уязвимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 мая 2020 года превысило 15,7 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 6 мая 2020: маски продают в метро по 30 рублей
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года возросло до 866 человек
В Латвии считают, что их республика в СССР была «донором денег»
В Южной Корее отменили часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины
Трамп не уверен, что в США до конца года создадут вакцину от коронавируса
Reuters: США готовят соглашение о добыче ископаемых на Луне
Марат Башаров признался, любит ли свою бывшую жену после развода
Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и предстоящее празднование 75-летия Победы
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать «вертолетных денег»
МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения
В России из-за коронавируса могут отменить ОГЭ для девятиклассников