2020-05-06T05:45:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Южной Корее отменили часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Последние несколько дней в стране все новые случаи заражения – ввозные
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Южной Корее планируют постепенно снять запрет на проведение массовых мероприятийВ Южной Корее планируют постепенно снять запрет на проведение массовых мероприятийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Южной Корее настолько улучшилась, что власти республики не только отменили часть введенных из-за распространения инфекции ограничений, но даже собираются постепенно снять запрет на массовые мероприятия. Правда, при условии, что их организаторы будут гарантировать соблюдение правил эпидемиологической безопасности.

Со среды, 6 мая, в стране заменили действовавший с конца февраля режим социального дистанцирования более мягким режимом, названным южнокорейскими властями «повседневным карантином». Граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию – то есть, держаться друг от друга на расстоянии около двух метров, регулярно мыть руки и проводить дезинфекцию своих жилищ. Однако в стране начали открываться учреждения культуры, в том числе музеи, галереи и национальные парки, вскоре обещают возобновить работу школ и вузов, передает ТАСС.

Последние несколько дней в стране все новые случаи заражения – ввозные. Всего же с начала вспышки заболевания в стране было выявлено 10 806 инфицированных, скончались 255 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Мун Чжэ Ин заявил, что «правительство будет готовится к новой обычной жизни и новому мировому порядку «пост-COVID» вместе с объединенными силами граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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