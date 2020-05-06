В Латвии считают, что их республика в СССР была «донором денег»

6 Май 2020 2020-05-06T06:08:56+03:00

В Латвии считают, что во времена СССР Латвийская республика была «донором денег» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что во времена СССР Латвийская республика была «донором денег» для всего Советского Союза.

По подсчетам главы Минюста, прибалтийские республики отдавали в общий бюджет светского государства 30–48 процентов собственных бюджетов, причем в случае с Латвийской ССР, по его словам, речь идет именно о 48%.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», - цитирует заявление Яниса Борданса агентство «Sputnik Латвия».

При этом издание отмечает, что комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» в 2020 году насчитала столько же, сколько и в прошлом – 35770 евро, а теперь она собирается подсчитать бюджетные расходы Латвийской ССР за период с 1946 по 1960 годы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Латвии Эгилс Левитс предложил ограничить телевещание на русском языке и увеличить долю программ на официальных языках ЕС. А один из его предшественников Андрис Берзиньш, который возглавлял республику с 2011 по 2015 год, призвал сограждан терпимее относиться к русскому языку. Он напомнил, что по-русски говорит огромная часть населения страны, и подчеркнул, что ни в одном государстве мира не борются с языками.

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ИСТОЧНИК KP.RU