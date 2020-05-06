Последние новости на утро 6 мая 2020: МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения

6 Май 2020 2020-05-06T06:48:35+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 6 мая 2020 года

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек направил коллегам в МИД России ноту, в которой предложил обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности – вопрос о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Выступая перед членами чешского парламента, Петржичек заявил, что «политизация этой темы может быть контрпродуктивной», и попросил депутатов «дать простор дипломатии». Министр также сказал, что его стране необходимо приступить к нормализации отношений с Москвой. Он подчеркнул, что подобное обращение к России форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено впервые со времени подписания Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях в 1993 году.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предпринимаемые в обеих странах меры борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19, а также о предстоящем праздновании 75-1 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В частности, Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о планируемом в Беларуси параде Победы и подготовке к нему. До последнего времени репетиции парада в честь Дня Победы в этой бывшей республике Советского Союза проводились, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, и пока переносить торжественное празднование 9 мая в стране не собираются.

Во всем мире из-за коронавируса скончались 55 сотрудников средств массовой информации, а в России от заболевания COVID-19 умерли трое представителей СМИ, свыше 100 российских корреспондентов заразились инфекцией. Об этом рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его информации, на сегодняшний день свыше 500 российских журналистов с подозрением на коронавирус находятся на карантине под наблюдением врачей.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что сформированная им в конце января группа по борьбе с коронавирусом COVID-19 прекращает работу, а вместо нее в Белом доме будет создана другая межведомственная группа, которая займется вопросами восстановления экономики страны. По его словам, возглавляемая вице-президентом Майклом пенсом группа «проделала большую работу», но сейчас вашингтонская администрация рассматривает «немного другую форму».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU