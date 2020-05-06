В России из-за коронавируса умерли трое журналистов

6 Май 2020 2020-05-06T06:45:32+03:00

Еще более 500 сотрудников российских СМИ с COVID-19 находятся на карантине под наблюдением врачей

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Во всем мире из-за коронавируса скончались более 50 сотрудников средств массовой информации, а в России от заболевания COVID-19 умерли трое представителей СМИ, свыше 100 российских корреспондентов заразились инфекцией. Об этом рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом. Пандемия унесла жизни 55 журналистов в 23 странах», - сказал председатель Союза.

Владимир Соловьев со ссылкой на данные Press Emblem Campaign также сообщил, что «в Эквадоре от коронавируса скончались девять журналистов, в США – восемь, в Бразилии – четыре, в Великобритании и Испании – по три». Кроме того, он уточнил, что два журналиста умерли в Москве и Перми.

«Режиссера-документалиста Александра Радова, который умер в апреле на 80-м году жизни, мы тоже считаем журналистом», - подчеркнул Соловьев в беседе с ТАСС.

По его информации, на сегодняшний день свыше 500 российских журналистов с подозрением на коронавирус находятся на карантине под наблюдением врачей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки заболевания в нашей стране зафиксировано 155370 случаев заражения, умер 1451 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 19865 пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU