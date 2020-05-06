2020-05-06T07:24:29+03:00
Коронавирус Covid-19

У двух членов экипажа рейса Air China «Москва – Пекин» обнаружен коронавирус

Власти КНР выявили на лайнере 22 больных COVID-19 и пять инфицированных без симптомов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет китайской авиакомпании Air China прибыл из Москвы в Пекин 27 апреляСамолет китайской авиакомпании Air China прибыл из Москвы в Пекин 27 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У двух членов экипажа самолета китайской авиакомпании Air China, который 27 апреля выполнял рейс CA910 «МоскваПекин», обнаружен коронавирус. Всего же на этом авиалайнере по возвращению в Китай местные медики выявили 22 человека, больных COVID-19, и пять инфицированных без симптомов.

Об этом в среду, 6 мая, сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения северо-западной китайской провинции Шэньси. В сообщении уточняется, что сейчас все эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей в административном центре провинции – городе Сиань, в аэропорту которого сделал промежуточную посадку самолет перед тем, как отправиться в Пекин.

«Никто из заразившихся не совершал произвольных перемещений по территории региона», - цитирует заявление комитета ТАСС.

В связи с тем, что в Китае победили эпидемию коронавируса, и в последнее время практически все новые случаи заражения – ввозные из-за рубежа, по распоряжению властей КНР все совершающие международные авиарейсы лайнеры прежде чем прибыть в Пекин сначала приземляются в нескольких аэропортах других регионов страны, где пассажиры и экипажи проходят проверку на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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