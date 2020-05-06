2020-05-06T07:13:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказал о рисках заражения коронавирусом в домашних условиях

По словам эксперта, инфекцию можно подхватить через еду или воду
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Вирусолог рассказал о рисках заражения коронавирусом в домашних условияхВирусолог рассказал о рисках заражения коронавирусом в домашних условияхФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что даже в условиях домашней самоизоляции существует риск заразиться коронавирусом.

Эксперт отметил, что возможность заражения коронавирусом дома «довольно мала», однако инфекцию можно подхватить через еду или воду. В таком случае заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.

«На всякий случай нужно использовать кипячёную воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — рассказал врач в интервью Пятому каналу

ИСТОЧНИК KP.RU

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