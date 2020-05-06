Вирусолог рассказал о рисках заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что даже в условиях домашней самоизоляции существует риск заразиться коронавирусом.
Эксперт отметил, что возможность заражения коронавирусом дома «довольно мала», однако инфекцию можно подхватить через еду или воду. В таком случае заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
«На всякий случай нужно использовать кипячёную воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — рассказал врач в интервью Пятому каналу
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»