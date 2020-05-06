2020-05-06T07:27:27+03:00
Общество

Россияне рассказали, чем займутся после самоизоляции

Посетить массовые мероприятия готовы только восемь процентов респондентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне рассказали, чем займутся после самоизоляцииРоссияне рассказали, чем займутся после самоизоляции
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Большинство россиян не готовы посещать места массового скопления людей в случае отмены режима самоизоляции в ближайшее время. Такие данные приводит опрос, проведенный экспертами OMI (Online Market Intelligence) и центром социального проектирования «Платформа».

Как передает РБК, согласно результатам опроса посетить массовые мероприятия готовы только восемь процентов респондентов, 17 процентов готовы пойти в торговый центр или на рынок, а 18 процентов опрошенных собираются не выходить из дома без необходимости.

Гораздо больше россиян готовы выйти на работу или на прогулку в нелюдное место, 44 и 43 процента соответственно.

Почти половина считают, что ходить в места скопления людей будет безопасно только, когда риск заражения коронавирусной инфекцией снизится до минимума.

При этом, в людном месте сразу после снятия ограничений, вне зависимости от уровня инфицирования, готовы оказаться 15 процентов.

Онлайн-опрос проходил в городах с населением более ста тысяч человек. В нем приняли участие одна тысяча человек старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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