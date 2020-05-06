2020-05-06T07:41:22+03:00
Экономика

За 2019 год долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей

Пандемия коронавируса может увеличить их до 1,6 трлн рублей
Елена АКИМОВА
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Россияне задолжали за ЖКХ почти 1,4 трлн рублейРоссияне задолжали за ЖКХ почти 1,4 трлн рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Долги россиян за услуги ЖКХ в 2019 году выросли до астрономических показателей – люди задолжали до коммуналку 1,39 трлн рублей. Ситуация с коронавирусом увеличит эту сумму до 1,6 трлн рублей.

Такие цифры привели «Известиям» в Минстрое со ссылкой на последние данные Росстата.

Рост долгов увеличивалась постепенно: в 2017 году показатель был равен 1,33 трлн руб., 2018-м – 1,37 трлн руб., за 2019 год, по предварительным данным, к сумме прибавилось 615 млрд руб.

По информации Минстроя вырос не только долг, но и собираемость платежей. Если в 2017 году этот показатель достигал 95,7%, то в 2019 – 96%.

На протяжении пяти лет общий объем задолженности почти не меняется. Несмотря на хорошую собираемость справиться с большим пузырем долгов не выходит, считает эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По данным НП «ЖКХ Контроль», в целом последние несколько лет платежная дисциплина россиян улучшалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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