Российские ученые разработали нанонити, способные сдерживать распространение коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T08:01:13+03:00

Новое вещество лучше, чем ткань задерживает на себе частицы, идентичные размером с коронавирусную инфекцию

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Ученые из Краснодарского края разработала нанонити, которые являются одним из средств защиты от распространения коронавирусной инфекции и могут быть использованы для изготовления медицинских масок, а также сменных фильтров для респираторов. Об этом рассказал представителя группы разработчиков Дмитрия Лопатина.

«С конца марта мы начали проводить исследования: Частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити», - передает ТАСС слова ученого.

Лопатина рассказал, что на данный момент они уже ведут переговоры с двумя компаниями производителями медицинских масок. По его словам, после завершения пандемии коронавируса нанонити смогут применять для систем очистки и опреснения воды.

Напомним, накануне, Ученые создали побеждающее коронавирус антитело. Однако пока его нельзя использовать в медицине, оно должно пройти еще ряд испытаний на людях и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU