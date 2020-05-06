Россияне стали в 10 раз чаще посещать сайты мошенников

6 Май 2020 2020-05-06T08:12:42+03:00

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Россияне стали в десять раз чаще посещать сайты мошенников. Всего в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество таких сайтов в Сети увеличилось в два раза, а зафиксированных переходов на них – до 15 млн.

Такие цифры приводятся в исследовании «Лаборатории Касперского». Эти переходы на скамерские страницы (ссылки, по которым пользователю обещают вознаграждение за участие в опросе, при этом необходимо оплатить небольшую комиссию) были заблокированы. Но если бы каждый пользователь попадался на удочку мошенников, то общий ущерб мог составить 3 млрд рублей.

Популярность скам-ресурсов объясняется тем, что для их создания не требуется специфических навыков.

- Сейчас россияне стали больше времени проводить дома, а, как правило, на таких ресурсах активно эксплуатируется тема пандемии, - говорит старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

Чтобы усыпить бдительность людей мошенники используют бренды крупных компаний и известных персон: банки, пенсионные фонды, селебрити, а также государственные лотереи.

Замаскированные под гослотереи ссылки стали появляться в 2020 году. Пользователю обещают гарантированный выигрыш или предлагают приобрести билеты со скидкой, рассказали в «Столото».

- Нужно помнить, что невозможно выиграть в лотерею не купив билет, а налог с выигрыша уплачивается уже после победы, - комментирует «Известиям» операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

Ситуация с коронавирусом упростила жизнь мошенникам. Россияне стали более доверчивы, а злоумышленники изобрели новые актуальные способы обмана. В полиции называют шесть самых популярных способов выманить деньги у человека.

ИСТОЧНИК KP.RU