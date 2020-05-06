Эксперты назвали сроки восстановления бизнеса после кризиса
В Центре стратегических разработок (ЦСР) спрогнозировали, какое время бизнес потратит на восстановление после кризиса. Только 14% компаний смогут наладить работу за три-четыре недели, остальные будут справляться с последствиями пандемии долгое время
Через три-шесть месяцев почти половина бизнеса страны начнет нормально функционировать. А спустя год восстановится примерно 80% компаний. Остальным на возвращение к нормальному ритму потребуется порядка двух лет.
— Бизнес очень чувствителен к срокам и порядку отмены ограничений. Если ограничения сохранятся до середины июня, каждая пятая российская компания будет восстанавливаться более года, — сказал «Известиям» глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын.
Сложности, с которыми столкнется бизнес:
Отток клиентов – 45%,
Повышение закупочных цен – 45%
Сокращение персонала – 43%.
По оценке вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрия Курочкина, сегодня только 20% компаний работают в нормальном режиме, остальные 80% функционируют в ограниченном режиме.
— Большинству приходится искать новые рынки, новых поставщиков, новые каналы и форматы сбыта. Вернуться к прежнему формату работы уже не выйдет, сейчас идет необратимый процесс, - комментирует Курочкин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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