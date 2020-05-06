2020-05-06T08:28:44+03:00
Экономика

Эксперты назвали сроки восстановления бизнеса после кризиса

Только 14% организаций смогут наладить рабочие процессы в течении трех-четырех недель
Елена АКИМОВА
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Названы сроки, которые потребуются бизнесу для восстановленияНазваны сроки, которые потребуются бизнесу для восстановленияФото: Анастасия Осипова
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В Центре стратегических разработок (ЦСР) спрогнозировали, какое время бизнес потратит на восстановление после кризиса. Только 14% компаний смогут наладить работу за три-четыре недели, остальные будут справляться с последствиями пандемии долгое время

Через три-шесть месяцев почти половина бизнеса страны начнет нормально функционировать. А спустя год восстановится примерно 80% компаний. Остальным на возвращение к нормальному ритму потребуется порядка двух лет.

— Бизнес очень чувствителен к срокам и порядку отмены ограничений. Если ограничения сохранятся до середины июня, каждая пятая российская компания будет восстанавливаться более года, — сказал «Известиям» глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын.

Сложности, с которыми столкнется бизнес:

Отток клиентов – 45%,

Повышение закупочных цен – 45%

Сокращение персонала – 43%.

По оценке вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрия Курочкина, сегодня только 20% компаний работают в нормальном режиме, остальные 80% функционируют в ограниченном режиме.

— Большинству приходится искать новые рынки, новых поставщиков, новые каналы и форматы сбыта. Вернуться к прежнему формату работы уже не выйдет, сейчас идет необратимый процесс, - комментирует Курочкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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