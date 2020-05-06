Леонид Рошаль считает оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

6 Май 2020 2020-05-06T08:38:20+03:00

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В условиях чрезвычайных ситуаций оптимизация системы здравоохранения в России будет неэффективна. Такое мнение высказал сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.

По словам доктора, представители власти несерьёзно относились к предупреждениям ОНФ, а существующая под патронажем президента организация недостаточно серьезно следила за исполнением своих рекомендаций.

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме (…) Каждый регион страны должен быть самодостаточным», - передает РИА Новости выступление доктора на заседании центрального штаба ОНФ.

Рошаль подчеркнул, что в каждом регионе страны расчёт коек должен быть на случай чрезвычайной ситуации, но сейчас медицинская система нашей страны «рассчитана на спокойную жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU