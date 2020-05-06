2020-05-06T08:38:20+03:00
Общество

Леонид Рошаль считает оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

По словам доктора медицинская система нашей страны «рассчитана на спокойную жизнь»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Леонид РошальЛеонид РошальФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В условиях чрезвычайных ситуаций оптимизация системы здравоохранения в России будет неэффективна. Такое мнение высказал сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.

По словам доктора, представители власти несерьёзно относились к предупреждениям ОНФ, а существующая под патронажем президента организация недостаточно серьезно следила за исполнением своих рекомендаций.

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме (…) Каждый регион страны должен быть самодостаточным», - передает РИА Новости выступление доктора на заседании центрального штаба ОНФ.

Рошаль подчеркнул, что в каждом регионе страны расчёт коек должен быть на случай чрезвычайной ситуации, но сейчас медицинская система нашей страны «рассчитана на спокойную жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет
Южнокорейская разведка назвала абсурдными слухи о болезни Ким Чен Ына
Леонид Рошаль считает оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Эксперты назвали сроки восстановления бизнеса после кризиса
Россияне стали в 10 раз чаще посещать сайты мошенников
Российские ученые разработали нанонити, способные сдерживать распространение коронавируса
За 2019 год долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей
Учёные снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России
Россияне рассказали, чем займутся после самоизоляции
Вирусолог рассказал о рисках заражения коронавирусом в домашних условиях
Последние новости на утро 6 мая 2020: МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения
У двух членов экипажа рейса Air China «Москва – Пекин» обнаружен коронавирус
В России из-за коронавируса умерли трое журналистов
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года составило 7870 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 6 мая 2020 года составило 5714 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 мая 2020 года превысило 15,7 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 6 мая 2020: маски продают в метро по 30 рублей
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 мая 2020 года возросло до 866 человек
В Латвии считают, что их республика в СССР была «донором денег»
В Южной Корее отменили часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины
Трамп не уверен, что в США до конца года создадут вакцину от коронавируса
Reuters: США готовят договор о добыче ископаемых на Луне
Марат Башаров признался, любит ли свою бывшую жену после развода
Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и предстоящее празднование 75-летия Победы
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать «вертолетных денег»
МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения
В России из-за коронавируса могут отменить ОГЭ для девятиклассников