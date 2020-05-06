2020-05-06T09:05:56+03:00
Экономика

Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет

Такие данные озвучили в Росстате
Елена АКИМОВА
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Цены на бензин в 2020 году растут минимальными темпамиЦены на бензин в 2020 году растут минимальными темпамиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Росстате посчитали темпы, которыми дорожает бензин в 2020 году. Показатели оказались самые минимальные за последние пять лет. За четыре первых месяца 2020 года прибавка составила всего 0,23%. При этом цены на АЗС в некоторых регионах вовсе снизились.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, которое мониторит динамику цен на АЗС, с начала года за литр Аи-92 стали просить на 2 копейки больше, а за 95-й – на 6 копеек больше.

Эксперты сходятся во мнении, что минимальные показатели текущего года связаны с режимом «заморозки» цен, который действовал в 2019 году. Для сравнения годом ранее показатель прироста составил 0,41%. К тому же, ситуация с коронавирусом создала условия, при которых спрос на нефтепродукты упал до минимальных показателей. В тоже время рухнули мировые цены на нефть, в итоге поводов для удорожания просто не было.

- Сейчас ситуация остается стабильной. Некоторые АЗС в борьбе за клиента могут незначительно снижать стоимость топлива на розничном рынке, - комментирует NEWS.ru президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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