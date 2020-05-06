2020-05-06T09:37:10+03:00
Экономика

Россияне стали встречать кризисы более грамотными

Две трети работающих признают, что научились управлять личными финансами
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россияне стали лучше управлять своими финансамиРоссияне стали лучше управлять своими финансамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Россияне стали более подкованными и грамотными. Две трети работающих (65%) признают, что получили навыки управления личными финансами. Свои знания они оценивают на «хорошо» и «отлично». Тройку в вопросах распоряжения своим бюджетом себе поставили 24% граждан. 5% сказали, что совсем не умеют распоряжаться собственным бюджетом, 3% поставили себе двойку и еще 3% затруднились с ответом.

Такие данные озвучены в исследовании Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) и Аналитического центра НАФИ.

В Минфине подтверждают, что россияне повысили уровень финансовой грамотности в сравнении с кризисами 2008 и 2014 годов.

В топе самых волнующих проблем, финансовые занимают основное место. 35% респондентов отметили, что и до кризиса сталкивались с нехваткой денег.

Среди часто упоминаемых пробелом также оказались сложности со здоровьем, на работе и в личных отношениях. При это каждый второй отмечает, что отсутствие денег негативно влияет на их психологическое состояние и трудовую деятельность.

— Россияне стали лучше понимать, как важно уметь распоряжаться своими деньгами. Многие приходят к выводу, что финансовые проблемы часто вытекают из низкой финансовой грамотности, — комментирует «Известиям» директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России за сутки от коронавируса умерло 86 человек
ВОЗ призвала с осторожность использовать народные средства против коронавируса
Грузия предупредила Киев и Зеленского о «серьезных проблемах» от Саакашвили
Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
В Москве от коронавируса вылечились уже 8 458 человек
Спасатели поймали змею в московской квартире
Россияне стали встречать кризисы более грамотными
В МИД Украины назвали тактические задачи по «возвращению» Крыма
Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет
Южнокорейская разведка назвала абсурдными слухи о болезни Ким Чен Ына
Леонид Рошаль считает оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Эксперты назвали сроки восстановления бизнеса после кризиса
Россияне стали в 10 раз чаще посещать сайты мошенников
Российские ученые разработали нанонити, способные сдерживать распространение коронавируса
За 2019 год долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей
Учёные снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России