Россияне стали встречать кризисы более грамотными

6 Май 2020 2020-05-06T09:37:10+03:00

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Россияне стали более подкованными и грамотными. Две трети работающих (65%) признают, что получили навыки управления личными финансами. Свои знания они оценивают на «хорошо» и «отлично». Тройку в вопросах распоряжения своим бюджетом себе поставили 24% граждан. 5% сказали, что совсем не умеют распоряжаться собственным бюджетом, 3% поставили себе двойку и еще 3% затруднились с ответом.

Такие данные озвучены в исследовании Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) и Аналитического центра НАФИ.

В Минфине подтверждают, что россияне повысили уровень финансовой грамотности в сравнении с кризисами 2008 и 2014 годов.

В топе самых волнующих проблем, финансовые занимают основное место. 35% респондентов отметили, что и до кризиса сталкивались с нехваткой денег.

Среди часто упоминаемых пробелом также оказались сложности со здоровьем, на работе и в личных отношениях. При это каждый второй отмечает, что отсутствие денег негативно влияет на их психологическое состояние и трудовую деятельность.

— Россияне стали лучше понимать, как важно уметь распоряжаться своими деньгами. Многие приходят к выводу, что финансовые проблемы часто вытекают из низкой финансовой грамотности, — комментирует «Известиям» директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова.

ИСТОЧНИК KP.RU