Спасатели поймали змею в московской квартире
Спасатели поймали змею, забравшуюся в одну из квартир на юго-западе в Москве.
Как сообщили в Пожарно-спасательном центре, рептилия не пострадала, однако при поимке она вела себя агрессивно и угрожающе шипела, поэтому пришлось использовать набор серпентолога.
Сообщается, что спасатели передали змею представителям Департамента природопользования для дальнейшей транспортировки.
Змея заползла в квартиру в доме на улице Введенского через вентиляцию. Она вела себя агрессивно, поэтому жильцы не могли отловить ее самостоятельно.
В настоящие время устанавливают хозяина рептилии.
Сотрудники МЧС поймали змею в одной из московских квартир.
Напомним, в конце марта в квартире москвичей спасатели поймали метровую змею. Ее отправили в центр передержки диких животных. Ее длина более метра. Не известно, как рептилия попала в квартиру. Скорее всего, она была домашним питомцем.
ИСТОЧНИК KP.RU