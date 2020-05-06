2020-05-06T09:47:16+03:00
Общество

Спасатели поймали змею в московской квартире

Пришлось использовать спецоборудование, поскольку рептилия вела себя агрессивно и угрожающе шипела [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спасатели поймали змею в московской квартиреСпасатели поймали змею в московской квартире
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Спасатели поймали змею, забравшуюся в одну из квартир на юго-западе в Москве.

Как сообщили в Пожарно-спасательном центре, рептилия не пострадала, однако при поимке она вела себя агрессивно и угрожающе шипела, поэтому пришлось использовать набор серпентолога.

Сообщается, что спасатели передали змею представителям Департамента природопользования для дальнейшей транспортировки.

Змея заползла в квартиру в доме на улице Введенского через вентиляцию. Она вела себя агрессивно, поэтому жильцы не могли отловить ее самостоятельно.

В настоящие время устанавливают хозяина рептилии.

Сотрудники МЧС поймали змею в одной из московских квартир.

Напомним, в конце марта в квартире москвичей спасатели поймали метровую змею. Ее отправили в центр передержки диких животных. Ее длина более метра. Не известно, как рептилия попала в квартиру. Скорее всего, она была домашним питомцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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