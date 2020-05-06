6 Май 2020 2020-05-06T09:57:55+03:00

В Москве от коронавируса вылечились уже 8 458 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 588 человек. Таким образом число выздоровевших пациентов с COVID-19 в столицы увеличилось до 8 458. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ещё 32 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Всего в Московской области вылечили от коронавируса 611 человек.

Как писал сайт kp.ru, число заболевших коронавирусом в Москве на 6 мая составило 5 714 человек. Таким образом, уже четвертые сутки подряд число новых заболевших не опускается ниже 5,3 тысяч человек. Более 90% новых зараженных - это люди в возрасте до 65 лет.

Специалисты объяснили, что всего за неделю в Москве удалось нарастить число тестов в 2 раза. При этом примерно половина людей с подозрением на коронавирусную инфекцию не имеют никаких симптомов заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU