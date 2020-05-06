2020-05-06T10:17:26+03:00
Экономика

Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля

Курс рубля на 6 мая 2020 года на открытии торгов Московской биржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубляКурс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На открытии торгов Московской биржи американская валюта упала в цене на 0,41%, достигнув отметки в 73,44 рубля. Евро в настоящее время падает на 0,5%, во время открытии торгов он стоил 79,52 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 6 мая 2020 года на торговой площадке.

Чуть позже иностранные валюты немного выросли в цене: доллар на 10:05 по московскому времени стоил 73,49 ( - 0,36 процента), а евро – 79,58 рубля(-0,5 процента).

Фондовый рынок на территории России открылся ростом биржевых показателей: индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,2 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в сложившийся в мире кризис быть бюджетником – стало настоящим преимуществом. Объясняем, почему до половины населения России не потеряли свои доходы, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, ограничительные мероприятия из-за нее и серьезный экономический кризис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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