6 Май 2020 2020-05-06T10:17:26+03:00

Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на 6 мая 2020 года на открытии торгов Московской биржи

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На открытии торгов Московской биржи американская валюта упала в цене на 0,41%, достигнув отметки в 73,44 рубля. Евро в настоящее время падает на 0,5%, во время открытии торгов он стоил 79,52 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 6 мая 2020 года на торговой площадке.

Чуть позже иностранные валюты немного выросли в цене: доллар на 10:05 по московскому времени стоил 73,49 ( - 0,36 процента), а евро – 79,58 рубля(-0,5 процента).

Фондовый рынок на территории России открылся ростом биржевых показателей: индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,2 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU