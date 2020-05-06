Тренер рассказал, как сохранить спортивную мотивацию в период изоляции

6 Май 2020 2020-05-06T10:43:27+03:00

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Сохранить спортивную мотивацию в условиях самоизоляции поможет любовь и забота о собственном организме. Об этом рассказал тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев.

«Любительский спорт — это в первую очередь про любовь к себе, к своему телу, а спортивные результаты — это приятное дополнение. Поэтому главная мотивация — это мы сами», — цитирует Кондрашева RT.

Тренер добавил, что для сохранения мотивации поможет также ведение дневника спортивных достижений, куда каждый день можно записывать свои результаты, фиксировать тренировки и самочувствие. Это поможет наглядно представить прогресс и получить дополнительную мотивацию к будущим тренировкам.

Помимо этого Кондрашев добавил, что в условиях изоляции луче всего сделать упор на общую физическую подготовку (ОФП) и давать равномерно нагрузку на все группы мышц, а не делать упор на чем-то одном, передают «Известия».

«При подготовке к марафону одним из ключевых этапов является наращивание бегового объема (в месяц должно быть не менее 60 км). Такое расстояние «набегать» в условиях самоизоляции нереально. Поэтому сейчас предлагаю не готовиться к марафону, а делать упор на ОФП», - подчеркнул эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU