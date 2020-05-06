В Минздраве перечислили правила, с которыми придется жить и после пандемии

6 Май 2020 2020-05-06T11:01:49+03:00

В Минздраве рассказали, какие правила надо будет соблюдать и после эпидемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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После пандемии коронавируса людям придется продолжать соблюдать ряд правил по профилактики распространения коронавирусной инфекции. Чтобы избежать второй волны заражений людям придется проявлять повышенную ответственность. Такое мнение выразила главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Эксперт предположила, что медицинские маски надолго войдут в нашу привычную жизнь. Также особую бдительность придется сохранять при переезде в другие регионы.

«Во-первых, носите маски в общественных местах и местах общего пользования и избегайте тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе. Второе. Не выезжайте в другие регионы без особой на это нужды. Не посещайте родственников, друзей, не контактируйте с лицами старше 65 лет, с хроническими и тяжелыми заболеваниям», - цитирует Малинникову «Российская газета».

Также эксперт напомнила, что в любое время важно помнить о чистоте, регулярно мыть руки, термически обрабатывать пищу и не употреблять сырую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU