Медицинский эксперт правительства Британии ушел в отставку из-за визитов любовницы

6 Май 2020 2020-05-06T11:04:24+03:00

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Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон, инициатор жестких карантинных мер, был вынужден покинуть экспертный совет при правительстве Великобритании после того, как сам нарушил действующий в стране режим изоляции.

Нарушения Фергюсоном правил самоизоляции состоят в том, что в условиях карантина из другой части Лондона к нему дважды приезжала любовница.

«Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям», - передает издание Guardian слова медицинского эксперта.

При этом эпидемиолог признал, что действовал, полагая, что у него есть иммунитет к инфекции после того, как он получил положительный результат теста на коронавирус и изолировал себя почти на две недели после появления симптомов.

Именно Фергюсон со своими коллегами из Имперского колледжа Лондона создал модель распространения новой коронавирусной инфекции в развитых странах, которая и стала ориентиром для правительства Великобритании и США при принятии решения о карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU