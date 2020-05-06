Медицинский эксперт правительства Британии ушел в отставку из-за визитов любовницы
Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон, инициатор жестких карантинных мер, был вынужден покинуть экспертный совет при правительстве Великобритании после того, как сам нарушил действующий в стране режим изоляции.
Нарушения Фергюсоном правил самоизоляции состоят в том, что в условиях карантина из другой части Лондона к нему дважды приезжала любовница.
«Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям», - передает издание Guardian слова медицинского эксперта.
При этом эпидемиолог признал, что действовал, полагая, что у него есть иммунитет к инфекции после того, как он получил положительный результат теста на коронавирус и изолировал себя почти на две недели после появления симптомов.
Именно Фергюсон со своими коллегами из Имперского колледжа Лондона создал модель распространения новой коронавирусной инфекции в развитых странах, которая и стала ориентиром для правительства Великобритании и США при принятии решения о карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU