Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе
Семь человек пострадали во время пожара в небоскребе в культурной столице ОАЭ – городе Шарджа.
Пламя распространилось на верхних этажах 48-этажного здания. Огонь стремительно охватил высотку из почти 50 этажей в оживленном городском районе.
Местные власти сообщают подробности происшествия – сразу после возгорания на улицу были выведены более 250 семей. Многие успели надышаться дымом во время эвакуации, сейчас им оказывается помощь.
По предварительным данным, пожар начался на 10 этаже в здании ресторана. Справиться с огнем на месте не удалось, в итоге пламя стремительно стало подниматься вверх.
Осматривать верхние этажи и оценивать масштаб угрозы спасателям пришлось с помощью дронов.
К этой минуте пламя удалось погасить. Данных о погибших пока не поступало, сообщает Пятый канал.
В Шардже (ОАЭ) загорелся небоскреб.
ИСТОЧНИК KP.RU