2020-05-06T11:04:41+03:00
Происшествия

Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе

Огонь охватил здание в 48 этажей [видео]
Елена АКИМОВА
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Во время пожара в Шардже пострадали семь человекВо время пожара в Шардже пострадали семь человекФото: кадр с видео
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Семь человек пострадали во время пожара в небоскребе в культурной столице ОАЭ – городе Шарджа.

Пламя распространилось на верхних этажах 48-этажного здания. Огонь стремительно охватил высотку из почти 50 этажей в оживленном городском районе.

Местные власти сообщают подробности происшествия – сразу после возгорания на улицу были выведены более 250 семей. Многие успели надышаться дымом во время эвакуации, сейчас им оказывается помощь.

По предварительным данным, пожар начался на 10 этаже в здании ресторана. Справиться с огнем на месте не удалось, в итоге пламя стремительно стало подниматься вверх.

Осматривать верхние этажи и оценивать масштаб угрозы спасателям пришлось с помощью дронов.

К этой минуте пламя удалось погасить. Данных о погибших пока не поступало, сообщает Пятый канал.

В Шардже (ОАЭ) загорелся небоскреб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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