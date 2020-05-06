2020-05-06T11:24:35+03:00
Политика

Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»

Посол США сообщил, что сейчас лидеры обсуждают содержание и организацию этой встречи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»Фото: REUTERS
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Посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан рассказал, что недавно американская сторона передала российскому лидеру Владимиру Путину сообщение от президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал решение организовать саммит «ядерной пятёрки» хорошая идея.

«Недавно мы передали послание от президента Трампа президенту Путину, в котором тот соглашается с тем, что саммит "ядерной пятерки" — это хорошая идея», — сообщил американский посол интервью для «Интерфакс».

Салливан отметил, что сейчас лидеры обсуждают содержание и организацию этой встречи. По его словам, по мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, должна вестись работа над обеспечением «эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшения риска».

Напомним, 23 января, как сообщал сайт kp.ru, президент Путин во время своего выступления на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста предложил провести саммит «пятёрки» постоянных членов СБ ООН. Инициативу поддержали также Франция и Китай

ИСТОЧНИК KP.RU

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