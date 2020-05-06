2020-05-06T11:24:53+03:00
Экономика

В США отказались сокращать добычу нефти

Вместо этого решили поддержать компании, которые добывают мало ресурса
Ксения АНУФРИЕВА
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Техасская железнодорожная комиссия, регулятор нефтяной сферы американского штата, отказалась вводить пропорциональное сокращение добычи нефтиТехасская железнодорожная комиссия, регулятор нефтяной сферы американского штата, отказалась вводить пропорциональное сокращение добычи нефтиФото: REUTERS
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Техасская железнодорожная комиссия, регулятор нефтяной сферы американского штата, отказалась вводить пропорциональное сокращение добычи энергетического ресурса для местных компаний. Вместо это организация решила поддержать нефтедобывающие компании, которые добывают до одной тысячи баррелей за сутки, сообщается на сайте регулятора.

Железнодорожная комиссия также решила снять некоторые ограничений консервацию и открытие скважин и разрешила компаниям оставлять смеси в альтернативных хранилищах. Такое решение поддержали двое из трех участников регулятора. Они уточнили, что с сегодняшнего дня компании сами смогут решать, каким будет сокращение добычи нефти, чтобы они могли удержать на внутреннем рынке.

Третий участник комиссии Райан Ситтон раскритиковал подобное решение, отметив, что выполнить свою работу органу помешало давление со стороны американских политиков. До этого он выступал за совокупное ограничение добычи нефти в мире на 20 миллионов баррелей в день, что невозможно осуществить без участия Соединенных Штатов. В противном случае, уверен Райан Ситтон, переполненность хранилищ ресурса в ближайшее время заставит компании сократить добычу уже на 30 миллионов баррелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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