2020-05-06T11:56:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса

Представитель страны сказал, что обвинения «политически мотивированы»
Ксения АНУФРИЕВА
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Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавирусаКитай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавирусаФото: REUTERS
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Обвинения Китая в сокрытии эпидемии коронавирусной инфекции назвали абсурдными и политически мотивированными. Об этом в среду, 6 мая, заявил официальный представители Пекина в ООН Чэнь Сюй на пресс-конференции в Женеве.

- Мы обратили особое внимание на шумиху и абсурдные смешные обвинения в сокрытии информации о коронавирусе в начале пандемии. В этом Китай обвинили некоторые каналы. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путем начала юридического преследования и за международное расследование инцидента. Все это - политически мотивированное поведение, - сказал Чэнь Сюй, отметив, что такие конфликты не способствуют совместным усилиям по борьбе с распространением инфекции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил о наличие у Вашингтона доказательств того, что Китай долгое время скрывал данные о пандемии, а сам коронавирус искусственно создали в лаборатории Уханя.

Депутат российской Государственной думы Геннадий Онищенко посчитал, что вопрос о том, правдивы ли эти доказательства, необходимо решать с привлечение международных независимых экспертов без вмешательства политики.

Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU

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