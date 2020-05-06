Обращение Владимира Путина 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

6 Май 2020 2020-05-06T12:01:55+03:00

Владимир Путин 6 мая 2020 года выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин 6 мая 2020 года обратится к гражданам в связи с распространением коронавируса. Обращение пройдет в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Совещание состоится в режиме видеоконференции. Ранее российский лидер поручил правительству и Роспотребнадзор подготовить рекомендации по поэтапному выход из режима ограничений с учетом эпидемиологической ситуации, начиная с 12 мая, отметив, что по каждому региону решение должно приниматься отдельно.

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Напомним, глава государства уже несколько раз обращался к гражданам в связи с распространением коронавируса. Путин объявил нерабочей сначала последнюю неделю марта, затем - весь апрель. Кроме того, он выступил с предложениями по поддержке бизнеса. На прошедшем 28 апреля совещание с губернаторами президент объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая.

По состоянию на среду, 6 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 165 929 заболевших в 85 регионах. Жертвами инфекции стали 1 537 человек. Число выздоровевших пациентов составляет 21 327 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU