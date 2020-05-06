«Золотое кольцо Сибири» номинировано на премию «Хрустальный компас»

6 Май 2020 2020-05-06T12:26:58+03:00

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В 2020 году на соискание национальной премии «Хрустальный компас» выдвинуто более 240 проектов и достижений из 15 стран мира и 59 регионов России. Томская область в номинации «Лучший региональный проект» заявила маршрут Томского отделения Русского географического общества «Золотое кольцо Сибири» (Открываем Сибирь).

До 31 мая на сайте премии по адресу rus-compass.ru проходит голосование за лучший проект в номинации «Признание общественности». Желающие имеют возможность проголосовать за любое количество проектов, но только один раз в сутки. За проект «Золотое кольцо Сибири» можно отдать свой голос по ссылке rus-compass.ru/projects/6943/.

Томское отделение РГО с 2016 года ведет работу по созданию единого познавательного маршрута по Сибири. Проект охватывает Томскую, Омскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области, республики Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, Алтайский и Красноярский край, развивается при поддержке Полномочного представителя Президента в СФО Сергея Меняйло.

В августе 2019 года эксперты РГО организовали пилотную экспедицию по экспериментальному маршруту. Участники побывали на Байкале, пересекли на катере Телецкое озеро, прошли через экстремальный горный перевал Алтая, участвовали в обрядах тувинских шаманов и познакомились с разнообразной гастрономией народов Сибири.

Национальная премия «Хрустальный компас» — престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. За время ее проведения (с 2012 года) на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира. В разное время его обладателями становились Фёдор Конюхов, Фредерик Паулсен, National geographic society, МГУ им. Ломоносова и др.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и компании «Газпром».