Трансжиры и мышьяк: эксперты предупредили россиян об опасности чипсов

6 Май 2020 2020-05-06T12:36:36+03:00

На самоизоляции люди чаще стали питаться фастфудом, вредным для здоровья

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По данным статистики, с начала ограничений и изоляции, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, жители России стали намного чаще питаться вредным фастфудом. Так, эксперты отмели рост продажи чипсов на территории страны – любимое многими лакомство стали покупать на 22% больше, чем раньше. О том, почему этот продукт вреден для здоровья человека и стоил ли баловать себя подобной пищей сообщила диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

- Чипсы – это крайне неполезный продукт. Они содержат огромное количество соли и трансжиров и совершенно не содержат витаминов и иных полезных веществ, - рассказала кандидат медицинских наук в интервью телевизионному каналу «Мир 24».

По итогам последних проверок специалисты Роскачества нашли в чипсах канцерогены, кадмий и даже мышьяк. Диетолог указала, что такие компоненты опасны для человека, поскольку из-за своей токсичности почти не выводятся из организма.

- Я надеюсь, что родители, которые заботятся о здоровье свои детей, прислушаются к совету специалистов и не станут покупать детям и себе чипсы, - заключила эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU