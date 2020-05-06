2020-05-06T12:55:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт предупредил о всплеске заболеваемости коронавирусом через одну-две недели

По словам инфекциониста, рост числа больных COVID-19 и он может быть как линейным, так и экспоненциальным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт предупредил о всплеске заболеваемости коронавирусом через одну-две неделиЭксперт предупредил о всплеске заболеваемости коронавирусом через одну-две неделиФото: Александр ГЛУЗ
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Очередной всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ожидается через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции в майские праздники. Так считает Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

При этом, по словам специалиста, пока в России ожидается только рост числа больных COVID-19, и он может быть как линейным, так и экспоненциальным.

«Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», - отметил он.

Коновалов обратил внимание на то, что заболевание тяжелыми формами коронавирусной инфекции будет носить массовый характер, если люди начнут выходить на улицу, думая, что, так или иначе, переболеют все.

Как писал сайт kp.ruм, в России четвёртые сутки подряд прирост числа заболевших коронавирусом держится на уровне 10,5 тысяч в сутки. Кривая заражений резко идёт вверх, и наша страна вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19. По состоянию на среду, 6 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 165 929 заболевших в 85 регионах. Таким образом, Россия

ИСТОЧНИК KP.RU

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