2020-05-06T12:51:58+03:00
Общество

В Минпросвящения заявили, что о точных датах ЕГЭ говорить пока рано

В ведомстве прокомментировали информацию о возможном повтором изменении расписания экзаменов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минпросвящения заявили, что о точных датах ЕГЭ говорить пока раноВ Минпросвящения заявили, что о точных датах ЕГЭ говорить пока раноФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Министерстве просвещения прокомментировали информацию о новом переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) на более позднее время из-за коронавируса.

«Я не исключаю перенос единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешено», - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства напомнил, что проведение экзаменов планируется начать 8-ого июня. Однако он не исключил, что это дата будет скорректировано после 12-ого мая. По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, поскольку «во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников».

Расписание ЕГЭ также сдвинулось и предполагается, что первые экзамены стартуют 8 июня. Накануне ведомство заявило о готовности перенести еще раз ЕГЭ и ОГЭ в этом году.

Выпускникам 9 класса нужно будет сдать только два обязательных предмета: русский и математику. ОГЭ должен состояться в срок с 8 июня по 31 июля. Точные даты определят регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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