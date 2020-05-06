Минздрав сообщил об обнадеживающих результатах в испытаниях вакцины
В России отечественные вакцины от коронавирусной инфекции в настоящее время проходят доклинические испытания, уже есть первые обнадеживающие результаты. Об этом 6 мая сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
- Сегодня идут доклинические тестирования вакцины от коронавируса. Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на эффективный и безопасный лекарственный препарат, который действительно будет работать и поможет победить пандемии инфекции, - сообщил министр в среду, 6 мая, в ходе заседания комитета Государственной думы по охране здоровья в дистанционном режиме.
В Минздраве также отметили, что в настоящее время семь препаратов для лечения вируса проходят клинические исследования на территории страны
Как ранее сообщал сайт kp.ru, одно из известных деловых изданий опубликовало информацию о глобальной программе борьбы с пандемией коронавируса, которую в настоящее время разрабатывает секретная группа специалистов и миллиардеров со всего мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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