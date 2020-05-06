2020-05-06T13:07:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Около четырех тысяч россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В стране развернуто 126 тысяч кое для оказания помощи зараженным
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Около четырех тысяч россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииОколо четырех тысяч россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Около четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 6 мая, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, на территории Российской Федерации в настоящее время развернуто 126 тысяч коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Министр отметил, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, идут в срок, без каких-либо задержек.

Глава российского министерства здравоохранения также отметил, что в большинстве регионов страны есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, масок и костюмов для медицинского персонала.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Михаил Мурашко рассказал до доклинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции, которые уже показывают первые обнадеживающие результаты.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по борьбе с коронавирусом
Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая
Штаб-квартира «Почты России» переезжает на стадион ЦСКА
Около четырех тысяч россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Минздрав сообщил об обнадеживающих результатах в испытаниях вакцины
В Минпросвящения заявили, что о точных датах ЕГЭ говорить пока рано
Эксперт предупредил о всплеске заболеваемости коронавирусом через одну-две недели
Трансжиры и мышьяк: эксперты предупредили россиян об опасности чипсов
«Золотое кольцо Сибири» номинировано на премию «Хрустальный компас»
Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в истории из-за пандемии
«Эпоха четырех стенок пандемии должна заканчиваться»: Милонов предложил разрешить гулять в парках
Клинцевич прокомментировал планы США осваивать Луну без участия России
Выступление Владимира Путина 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Ученые рассказали, в каких странах будет невозможно жить уже через 30 лет
Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем
В США отказались сокращать добычу нефти
Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»
Медицинский самолет разбился в Аргентине
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе