6 Май 2020 2020-05-06T13:07:37+03:00

Около четырех тысяч россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В стране развернуто 126 тысяч кое для оказания помощи зараженным

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Около четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 6 мая, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, на территории Российской Федерации в настоящее время развернуто 126 тысяч коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Министр отметил, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, идут в срок, без каких-либо задержек.

Глава российского министерства здравоохранения также отметил, что в большинстве регионов страны есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, масок и костюмов для медицинского персонала.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Михаил Мурашко рассказал до доклинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции, которые уже показывают первые обнадеживающие результаты.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU