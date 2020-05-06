Штаб-квартира «Почты России» переезжает на стадион ЦСКА

6 Май 2020 2020-05-06T13:11:45+03:00

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Главный офис «Почты России» переедет на площадку в бизнес-центре «ВЭБ Арена» на стадионе футбольного клуба ЦСКА. Проект соглашения с ВЭБ.РФ одобрен советом директоров компании.

Арендовать новый офис «Почта России» планирует с 2021 года, после ремонта и отделки, которые будут произведены за счет ВЭБ.РФ.

В «Почте России» пояснили, что компания находится «в процессе цифровой трансформации», и объединение на одной рабочей площадке сотрудников из четырех офисных зданий ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию.

«Рабочее пространство — важный элемент создания цифровой среды и конкурентноспособных условий труда. Все это невозможно на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году», - заявил гендиректор компании Максим Акимов.

Общая площадь нового пространства, включая парковочные места, составит порядка 37 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU