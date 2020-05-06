2020-05-06T13:35:34+03:00
В мире

Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая

Ранее о снятии ограничений на международные поездки сообщила Финляндия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 маяСтраны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 маяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая для свободного перемещения граждан трех стран - Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Принимая во внимание успешное сдерживание распространения COVID-19 по всей Прибалтике, мы с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом договорились об открытии внутренних границ стран Балтии с 15 мая и о свободном передвижении наших граждан», - написал он в своем Twitter и отметил, что те, кто прибывает из других стран, должны будут пройти 14-дневный карантин.

Ранее о снятии ограничений на международные поездки сообщила Финляндия. С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, а с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек. Однако мероприятия с числом участников более 500 человек будут запрещены до 31 июля.

Запрет на индивидуальные международные поездки с 11 мая снимает Чехия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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