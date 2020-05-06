6 Май 2020 2020-05-06T13:55:35+03:00

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по борьбе с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России обсудит с правительством поэтапный выход из режима ограничений, начиная с 12 мая

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Премьер-министр Михаил Мишустин не будет принимать участие в совещании президента России Владимир Путин по реализации принятых решений в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, 30 апреля стало известно о том, что глава правительства заболел коронавирусной инфекцией. На время лечения премьер-министр будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, тем не менее он также отметил, что будет оставаться на связи.

Накануне пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал о состоянии здоровья Мишустина. По его словам, премьер-министр продолжает находиться в больнице, но, несмотря на заболевание, находится на постоянной связи с коллегами по телефону

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава государства проведет совещание и обсудит с правительством поэтапный выход из режима ограничений, начиная с 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU