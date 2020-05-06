Курс евро на 7 мая: официальные данные ЦБ РФ

6 Май 2020 2020-05-06T13:57:33+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс валют на 7 мая. Евро подорожал на 94,1 копейки и составил 80,05 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже европейская валюта немного упала до 79,58 рубля.

Напомним, курс валют сильно зависит от цен на нефть, которые вновь начали повышаться после резкого падения. 5 мая стоимость сырья марки Brent превысила отметку в 30 долларов за баррель. Это произошло впервые с 15 апреля. Фьючерсы американской марки WTI также подорожали до 23,92 долларов за баррель.

Нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново связал повышение цен на нефть с ослаблением ограничительных мер в некоторых странах. Снятие карантина влечет за собой возобновление транспортного движения. А, следовательно, повышается спрос на топливо. Изоляцию постепенно снимают в нескольких странах Европы и Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU